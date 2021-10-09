Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2) - Haberler
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Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Haberler | Güncel
Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİOsmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

OSMANİYE (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniye'de avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül tarafından dövüldükten sonra tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cenazesi helallik alınması için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada bir süre bekletilen genç kadının cenazesi, daha sonra götürüldüğü Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı / İbrnahim Emül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avukatlık bürosunda boşanma aşamasındaki eşi tarafından dövülen Meltem, kurtarılamadı (2) - Haberler
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