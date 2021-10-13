Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Avukatın süpermarkette asansör boşluğuna düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kadın avukatın bir süpermarketin asansör boşluğuna düşme anını gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kadın avukatın bir süpermarketin asansör boşluğuna düşme anını gösteren güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki yazlığında tatil yapan avukat Aygin Kuruloğlu, yaklaşık 3 ay önce alışveriş için evlerine yakın bir süpermarkete gitti.

Markette dolaştığı sırada peynir almak için reyona yönelen Kuruloğlu, yük indirme asansörünün boşluğunu fark etmeyerek yaklaşık 4 metre yüksekten zemine düştü.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Kuruloğlu'nun ayağının kırıldığı tespit edildi.

Kuruloğlu, taburcu olduktan sonra polise giderek market yetkilileri hakkında şikayette bulundu.

Kuruloğlu, gazetecilere, olayla ilgili iddianame hazırlanmasını beklediklerini söyledi.

Yük indirme bindirme asansörünün etrafında hiçbir güvenlik önleminin alınmadığını iddia eden Kuruloğlu, "Talus kemiğim kırılmış. Tedavim hala devam ediyor, henüz ayağım iyileşmedi. İhmali olan kim varsa onlardan şikayetçi oldum. Daha sonra tazminat davası da açacağım. Orada ölebilirdim, sakat kalabilirdim ya da kucağımda çocuğum da olabilirdi. Bu süreçte maddi manevi büyük sıkıntılar geçirdim. 1,5 yaşındaki bebeğimle de ilgilenemedim, hayatımız altüst oldu." diye konuştu.

Kuruloğlu, başlattığı hukuk mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini dile getirdi.

Öte yandan kadın avukatın asansör boşluğuna düşme anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde reyona yönelen Kuruloğlu'nun boşluğa düşmesi ve durumu fark eden market çalışanları ve müşterilerin yardım için gelmesi yer alıyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
Markette alışveriş yaparken 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı

Markette alışveriş yaparken 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı
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