Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür

Konya'da adliye otoparkı girişinde avukata silahlı saldırı sonrası kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayan polis memuruna baro tarafından çiçek ve hediye verildi.

KONYA (İHA) - Konya'da adliye otoparkı girişinde avukata silahlı saldırı sonrası kaçmaya çalışan şüphelileri yakalayan polis memuruna baro tarafından çiçek ve hediye verildi.

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö. (32) babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'nin (42) adliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E. de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Şüpheliler otomobilin kapısını açarak kaçmaya çalıştıkları sırada caddeden geçen Konya İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Komiser Yardımcısı B.K. tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ ve beraberindeki heyet, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'ni ziyaret etti. Aladağ, "Adliye girişinde iki fail tarafından meslektaşımıza hunharca bir saldırı gerçekleşti. Failler derhal yakalandı. Hamdolsun meslektaşımızın sağlık durumu iyi ve tedavisi devam ediyor. Sonradan video kayıtlarını incelediğimizde çok genç bir komiserimizin kahramanca ve cesurca olaya müdahale ettiği görülüyor. Tabii doğru olan ve güzel olan her şeyin takdir edilmesi, teşekkür edilmesi ve anılması gerektiğini düşünürsek bugün değerli şube müdürümüzün yanındayız. Kıymetli komiserimize küçük takdimlerimiz olacak ben tekrar tüm teşkilatımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Aladağ, olay günü saldırganları yakalayan polis memuru ve şube müdürüne teşekkür ederek çiçek ve hediye takdim etti. - KONYA

Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis memuru, cinayetten sonra emniyet binasında taciz ettiği kadını aramış

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis memuru, cinayetten sonra emniyet binasında taciz ettiği kadını aramış

 'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına EGM'den soruşturma

"Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü" iddiasına EGM'den soruşturma

 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu

Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlıların cezası belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Burak Sergen Bülent Ersoy İdo Tatlıses İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Sergio Perez Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avukatı yaralayan şüphelileri yakalayan polise barodan teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:25:16. #1.17#