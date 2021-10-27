Avukatı, Prens Andrew'u cinsel saldırı davasında 2009'daki anlaşmayla korumak istiyor

NEW İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'un avukatı, müvekkili hakkında "cinsel saldırı" iddiasıyla ABD'de açılan davada, 2009 tarihli bir uzlaşma anlaşmasının geçerli olmasını talep etti.

Andrew'un avukatı Andrew Brettler, 2001'de 18 yaşından küçük ABD'li Virginia Giuffre'ye cinsel saldırı suçundan açılan davaya ilişkin, Manhattan Federal Mahkemesine belgeler sundu.

Brettler, sunduğu belgelerde, taciz iddialarına karşı Prens Andrew'u koruyacağını belirterek 2009 tarihli bir uzlaşma anlaşmasının geçerli olmasını istedi.

Giuffre ile ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein arasında 2009 yılında yapılan uzlaşma anlaşmasına gönderme yapan Brettler, Prens Andrew'un herhangi bir yükümlülük altına alınamayacağını savundu.

Söz konusu anlaşmanın Prens Andrew veya herhangi bir başka kişiyi olası sorumluluktan muaf tuttuğunu öne süren Brettler, davayı "temelsiz" olarak nitelendirdi.

Brettler, davanın reddini istemek için yazılı argümanlar hazırladığını söyledi.

Ağustosta dava açılmıştı

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in mağdurlarından Giuffre, Prens Andrew'un New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini iddia ederek ağustos ayında New York'ta dava açmıştı.

Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek Prens Andrew'un, reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Andrew ise 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu bayanla hiç tanıştığımı hatırlamıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Prens Andrew, söz konusu iddialar üzerine kamu görevini bırakmıştı.

2019'da yürürlüğe giren New York Çocuk Mağdurlar Yasası, tacize uğrayan kişilerin belirli bir süre boyunca süre aşımı engeli olmadan mahkemeye gitmesinin önünü açmıştı.

Davayla ilgili ön duruşmanın gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Haberi Kaydet