Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı - Haberler
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Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

KONYA'da avukat Abdulkadir İnci (42), haciz işlemleri ile uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün (33) arkadaşı İsmail E. (21) tarafından adliye otoparkında tabancayla vuruldu.

KONYA (DHA) - KONYA'da avukat Abdulkadir İnci (42), haciz işlemleri ile uğraştığı evin sahibinin oğlu Kadir Ö.'nün (33) arkadaşı İsmail E. (21) tarafından adliye otoparkında tabancayla vuruldu. Yaralı İnci, hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 kişi de polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Konya Adliye Sarayı'nın bahçesindeki otopark girişinde meydana geldi. Avukat Abdulkadir İnci, haciz işlemleri ile uğraştığı evin sahibi Hasan Ö.'nün oğlu Kadir Ö. ve arkadaşı İsmail E. ile adliyenin karşısındaki çay ocağında buluştu. Görüşmenin ardından adliyede işleri olduğunu söyleyen Kadir Ö. ve İsmail E.'yi otomobile alan İnci, otopark girişinde silahlı saldırıya uğradı. İnci'yi sağ dizinden vuran İsmail E., Kadir Ö. ile olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan polisler, İsmail E. ve Kadir Ö.'yü uzaklaşamadan yakaladı. Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan avukat Abdulkadir İnci'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı

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Haber: Avukata adliye otoparkında silahlı saldırı - Haberler
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