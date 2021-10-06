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Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'nda konforlu park alanı oluşturulacak

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'nda konforlu park alanı oluşturulacak

İpsala Sınır Kapısı'nın yanına yapılacak tır parkında, sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.

İpsala Sınır Kapısı'nın yanına yapılacak tır parkında, sürücüler, sırası gelene kadar vaktini rahatça ve dinlenerek geçirebilecek.

Tır parkında oluşturulacak sosyal alanlarda market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş alanları ve çamaşırhane yer alacak.

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı modernizasyonunun tamamlandığını söyledi.

Sınır kapısındaki peron sayısının 18'e yükseltildiğini belirten Güngör, "5 tır girişi, 5 tır çıkışı, 4 küçük araç girişi ve 4 küçük araç çıkışı şeklinde büyük bir gümrük kapısı oluştu. Bu gümrük kapısı sayesinde gümrükle ilgili işlem hacmimiz genişledi." dedi.

Yunanistan'ın, sınır kapısının kapasitesine cevap verememesi nedeniyle tır şoförlerinin bekleme yaptığını anlatan Güngör, "Bekleme alanlarında konforlu bir hizmet vermek için tır parkı yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 100 dönümlük araziye 300 tır ve 100 küçük araç alacak şekilde park alanı oluşturuyoruz. Altyapı ihalesi yapıldı ve yaklaşık 1 ay içesinde altyapısı tamamlanacak. Ayrıca sosyal donatı alanları da yapılacak. 20 personel, tır şoförlerine ve gurbetçilere hizmet verecek." dedi.

Çanakkale Köprüsü'nün gelecek yıl açılacağını anımsatan Güngör, köprünün açılışının ardından uluslararası ticaretin İpsala Sınır Kapısı yönüne kayacağını dile getirdi.

Güngör, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan sonra İpsala Sınır Kapısı'nın Avrupa'ya açılan ikinci büyük kapı olduğunu belirterek, "Kapıkule'nin rakamlarına ulaşacağız. Tır parkı sadece bölge ekonomisine değil, ilçenin ekonomisine de katkı sağlayacak. Hem istihdam alanları oluşturulacak hem de bu yöndeki ihtiyaçlar karşılanacak." diye konuştu.

Güngör, İpsala Sınır Kapısı'nda oluşturulacak tır parkını 6 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'nda konforlu park alanı oluşturulacak

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avrupa'ya açılan İpsala Sınır Kapısı'nda konforlu park alanı oluşturulacak - Haberler
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