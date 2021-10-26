Avrupa Polis Teşkilatı'ndan "Dark Web" operasyonu: 150 gözaltı - Haberler
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Avrupa Polis Teşkilatı'ndan "Dark Web" operasyonu: 150 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avrupa Polis Teşkilatı'ndan

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Dark Web'e yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonda 150 kişiyi gözaltına alırken, 26.7 milyon dolardan fazla nakit para, 230 kilogramdan fazla uyuşturucu ve 45 silah ele geçirdi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Dark Web'e yönelik gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonda 150 kişiyi gözaltına alırken, 26.7 milyon dolardan fazla nakit para, 230 kilogramdan fazla uyuşturucu ve 45 silah ele geçirdi.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Dark Web'te faaliyet gösteren suçlulara yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 65'i ABD'den, 47'si Almanya'dan, 24'ü İngiltere'den, 4'ü Hollanda'dan, 3'ü Fransa'dan, 2'si İsviçre'den ve 1'i Bulgaristan'dan olmak üzere 150 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Operasyonda 26.7 milyon dolardan fazla paranın yanı sıra 230 kilogramdan fazla uyuşturucu ve 45 silah ele geçirdiği aktarıldı.

Europol, Ocak ayında Dark Web'in en büyük pazarı Dark Market'i çökertmişti. Dark Web, internetin normal web tarayıcıları veya arama motorları tarafından erişilemeyen kısımlarını tanımlayan bir terim olarak kullanılıyor. Kullanıcıların kimliklerini ve konumlarını gizleyebilmeleri nedeniyle Dark Web, genellikle insan tacirleri, uyuşturucu kartelleri, çocuk pornosu üreticileri ve çalıntı mal satanlar tarafından kullanılıyor. - LAHEY

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