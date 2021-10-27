Avrupa Parlamentosu Üyeleri Tarladan Çatala Stratejisinde Daha Fazla İlerleme Kaydetti

Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin gıda sistemlerini yenilemek, daha sağlıklı gıda üretmek, gıda güvenliğini desteklemek, çiftçiler için adil bir gelir sağlamak ve çiftçiliğin çevresel ayak izini azaltmak için planlar sunuyorlar.

Parlamento Tarladan Çatala stratejisini memnuniyetle karşılarken, iklim, biyolojik çeşitlilik, sıfır kirlilik ve halk sağlığı dahil olmak üzere Avrupa Yeşil Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir ve sağlıklı gıda üretmenin öneminin altını çizmektedir.

Milletvekilleri, gıda tedarik zincirinin her adımında gelişmiş sürdürülebilirlik ihtiyacının altını çizmekte ve çiftçiden tüketiciye herkesin bu konuda oynayacağı bir rolün olduğunu yinelemiştir.

Çiftçilerin sürdürülebilir bir şekilde üretilen gıdalardan elde edilen kardan adil bir pay alabilmelerini sağlamak için, Avrupa Parlamentosu Üyeleri Komisyonun -rekabet kurallarının uyarlanması da dahil olmak üzere- çiftçilerin tedarik zincirindeki konumlarını güçlendirmeye yönelik çabalarını artırmasını istemektedir.

Kaynak: thecattlesite. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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