Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesinin bir kısmının dondurulmasını istedi - Haberler
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Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesinin bir kısmının dondurulmasını istedi

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in bütçesinin bir kısmının dondurulmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın alma konularında iyileştirilmeler yapılana dek dondurulmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın alma konularında iyileştirilmeler yapılana dek dondurulmasını talep etti.

AP Bütçe Kontrol Komitesinin 27 Eylül'de oyladığı tasarı, Genel Kurul oturumunda 470 "lehte", 96 "aleyhte" ve 125 "çekimser" oyla kabul edildi.

Buna göre, AP milletvekilleri, Frontex'in gelecek seneki bütçesinin yüzde 12'sine denk gelen 90 milyon avroluk kısmının bloke edilmesini istedi.

AB'nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.

AB'nin 2022 yılı bütçe taslağında, Frontex'e 757 milyon avro kaynak aktarılması öngörülüyordu. Ancak AP Bütçe Kontrol Komitesi, Frontex'in işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasa dışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtiyor.

Başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinin sığınmacıları sınırlarından geri ittiklerine dair haberler, son dönemde birçok uluslararası basın kuruluşunda geniş şekilde yer aldı.

Uluslararası medya kuruluşları, söz konusu ihlallerde Frontex'in de rolü bulunduğuna yönelik çok sayıda haber yayımladı.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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