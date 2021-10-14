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Avrupa'nın karanlık sömürge tarihinin son şahitleri, Brüksel mahkemesinde adalet arıyor

AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Avrupa'nın karanlık sömürge tarihinin son şahitleri, Brüksel mahkemesinde adalet arıyor

Kongo'nun Belçika'nın sömürgesi olduğu yıllarda doğan ve ailelerinden zorla ayrılan 5 kadın, Belçika devletine karşı "insanlık suçu" işlediği gerekçesiyle dava açtı.

Kongo'nun Belçika'nın sömürgesi olduğu yıllarda doğan ve ailelerinden zorla ayrılan 5 kadın, Belçika devletine karşı "insanlık suçu" işlediği gerekçesiyle dava açtı.

Kongo'nun Belçika sömürgesi olduğu 1908-1960 döneminde doğan Lea Tavares Mujinga, Monique Bintu Bingi, Noelle Verbeken, Simone Ngalula ile Marie-Jose Loshi, 2-4 yaşlarındayken Belçika Sömürge İdaresi ve yerel Katolik Kilisesi yetkililerince alınan kararla ailelerinden ayrıldı.

Anneleri Kongolu, babaları "beyaz ırklardan" olan çocuklar, kendileri gibi melez ya da Kongolu ancak yetim olan 20 kadar çocukla zor koşullarda büyütüldü.

Kadınların avukatı Michelle Hirsch, Belçika devletinin, ırklar arası birliktelikleri önlemeyi ve "utanç çocukları" olarak bilinen melezleri, hayatlarının ileriki dönemlerinde Belçika ile bir bağlantı iddia etmeyeceklerinden emin olmak için izole etmeyi amaçladığını söyledi.

Avukatın dava dosyasındaki iddialarına göre, Kongo'nun bağımsızlığından sonra çocuklar hem devlet hem kilise tarafından terk edildi ve milis güçler tarafından cinsel tacize uğradı.

Her biri 50 bin avro tazminat talep eden Kongolu 70'li yaşların üstündeki kadınların davası, bugün Brüksel Adalet Sarayında görülecek.

Belçika hükümeti, 2019'da sömürge döneminde Afrikalı ailelerinden ayrılan bebekler için özür dilemişti.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
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