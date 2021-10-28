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Avrupa Merkez Bankası, faiz ve pandemi varlık alımı miktarını sabit tuttu

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa Merkez Bankası, faiz ve pandemi varlık alımı miktarını sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmezken, tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızda olabileceğini duyurdu.

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin ise yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

PEPP kapsamında tahvil alımlarının yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerine göre daha düşük hızla devam edeceği belirtilen açıklamada, finansal koşullarda sıkılaşmanın önlenmesi için tahvil alımlarının esnek yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 1 trilyon 850 milyar avroluk PEPP'te net varlık alımlarının en azından Mart 2022'ye kadar ya da "Kovid-19 krizinin sona erdiği" kararı verilene kadar devam edeceği bildirildi.

ECB açıklamasında, varlık alım programı kapsamındaki net alımların aylık 20 milyar avro seviyesinde ilk politika faiz artışından hemen öncesine kadar süreceği de kaydedildi.

Piyasada ECB'nin faiz oranları ve PEPP'in toplam büyüklüğünde bir değişlik beklenmiyordu.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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