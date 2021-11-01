Avrupa Konseyi'nden Büyükçekmece'ye "Avrupa Şeref Plaketi" ödülü

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Avrupa Konseyi tarafından her yıl Avrupa'nın 8 kentine verilen "Avrupa Şeref Plaketi" ödülü Büyükçekmece Belediyesi'ne verildi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Diana Stoica'nın elinden "Avrupa Şeref Plaketi" ödülünü alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ; "Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş medeniyet düzeyine şehrimizi, kendimizi ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Verilen ödüller de bizim için şereftir" diye konuştu.

Türkiye'deki tek belediye oldu

Her yıl Avrupa'nın 8 kentine verilen "Avrupa Şeref Plaketi" ödülü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı yerel yönetimlere veriliyor. Daha önce "Avrupa Diploması" ve Avrupa Şeref Bayrağı" ödüllerine layık görülen Büyükçekmece Belediyesi, 2020 yılında ödül programının bir üst aşaması olan "Avrupa Şeref Plaketi"ni almaya hak kazandı. Büyükçekmece Belediyesi kardeş şehirlerle kurduğu iyi ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikleri ve işbirlikleri, kentsel kültürel mirası koruma çalışmaları, Avrupa Hareketlilik Haftası ve Yerel Demokrasi Haftası için düzenlediği Avrupa düzeyindeki etkinlikleri ile yerelde gerçekleştirdiği eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre çalışmaları neticesinde bu ödülü almaya değer görüldü. Büyükçekmece, 2020 yılı Avrupa Şeref Plaketi ödülüne layık görülen Türkiye'deki tek belediye oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen törene katılan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Diana Stoica ödülü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e takdim etti.

"Verilen ödüller sizin ve bizim için şereftir"

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şunları söyledi: "Sevgili Büyükçekmece ailem ve özellikle sevgili genç kardeşlerim, bu ödülü siz aldınız. Bu belediye, bu ilçe, Büyükçekmece iyi yolda ilerliyor demek. Biz ödül versinler diye çalışmıyoruz. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz. Daha çok demokrasi, daha çok insan hakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak göstermiş olduğu çağdaş medeniyet düzeyine şehrimizi, kendimizi ulaştırmak için daha çok çalışacağız. Bu nedenle çalışıyoruz. Verilen ödüller de sizin ve bizim için de şereftir. Onlar bizi kamçılıyorlar. Demek ki doğru yolda gidiyoruz." - İSTANBUL

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