Avrupa Konseyi, Hollanda'da yerel yönetimlerin hala atamayla belirlenmesinden endişeli

Avrupa Konseyi, Hollanda'da yerel yönetimlerin başta mülteciler meselesi olmak üzere artan siyasi sorumluluklarına rağmen hala seçimle değil atama yoluyla iş başına getirilmesinden endişe duyulduğunu belirtti.

Avrupa Konseyinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, dün Hollanda'ya ait denetim raporunu görüştü.

Raporla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Hollanda'da belediye başkanları ve kral komiserlerinin atama prosedürlerine ilişkin eleştiriler yer aldı.

Açıklamada, Hollanda'nın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı 1991'de yürürlüğe koyduğu, buna rağmen söz konusu makamların hala demokratik seçimler yerine atamayla belirlendiği ifade edildi.

2018'de bu yönde bir anayasal değişiklik yapıldığı hatırlatılan açıklamada, geçen 3 yılda uygulamanın aynı kaldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Hollanda'da belediye başkanlarının Kraliyetin nötr temsilcileri iken zaman içinde rollerinin değiştiği ve daha siyasi bir hal aldığına işaret edildi.

Belediye başkanlarının sorumluluklarının salgınla mücadele, temel haklara getirilen sınırlamalar, güvenlik ve göçmen-mülteciler meselesi kapsamında arttığı belirtilen açıklamada, söz konusu yetkililerin, merkezi hükümetten daha açık ve insani politikalar uyguladığı, örneğin düzensiz göçmenlere barınma imkanı sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Belediye başkanları, bu nedenlerle daha öne çıkan siyasi figürler haline geldi. Bu rol değişimi, onların demokratik meşruiyeti hakkında endişelere yol açıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Yerel yönetimlerin finansal kaynaklarının, üstlendikleri görevlerle uyumlu olmadığı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kongre, Hollanda makamlarını, özellikle sosyal ve gençlik destek alanında, yerelleşmeyi takiben belediyelerin gerçekleştirmesi gereken ek yetkileri, orantılı mali kaynaklarla eşleştirmeye, belediye ve il vergilendirme kapasitesini genişletmeye, yerel mali kaynakları çeşitlendirmeye, belediye meclisinin konumunu güçlendirmek için belediyeler arası iş birliğini düzenleyen mevzuatı gözden geçirmeye davet ediyor."

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel ve bölgesel yönetimlerin öz yönetim, yerel kurulları seçme, kendi yetkilerini kullanma, idari yapılara ve finansal kaynaklara sahip olma ve merkezi idarenin diğer kademelerinin müdahalesi durumunda mahkemeye başvurma gibi haklarını teminat altına alıyor.

1985'te imzaya açılan ve bu anlamda ilk bağlayıcı metin olan söz konusu Şart'ın Türkiye dahil, 47 imzacısı bulunuyor.

Avrupa Konseyinin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Şart'ın üye ülkelerdeki uygulamalarını denetliyor.

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