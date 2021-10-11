Avrupa borsaları 'yön arayışıyla' karışık seyirle kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları "yön arayışıyla" karışık seyirle kapandı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa borsaları

Avrupa borsaları, "dalgalı" bir haftanın ardından küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, "dalgalı" bir haftanın ardından küresel piyasalarda yön arayışının sürmesiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 artarak 457,53 puana yükseldi. Seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1 düşüş gösterdi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kaybederek 15.199,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,46 gerileyerek 25.930,46 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 7.146,85 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 yükselerek 6.570,54 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,01 azalarak 1,157 seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, geçen hafta artan enflasyon endişelerinin ardından genel olarak satışa yönelerek, dalgalı bir hafta geçirmişti.

Öte yandan, makroekonomik verilerin ekonomik toparlanmaya dair zayıf sinyaller verdiği bir ortamda, Kovid-19 salgınında bozulan tedarik zincirlerinin büyümeye etkileri ve bununla gelen enflasyondaki yükseliş ve merkez bankaları para politikalarına dair belirsizlikler gündemin odağındaki yerini koruyor.

Analistler, Avrupa'da enflasyondaki yükseliş ve ekonomik göstergelerdeki zayıflığın sürmesinin yatırımcıların Kovid-19 sonrası "ekonomik toparlanmanın" sürdürebilirliğine ilişkin endişelerini artırdığını belirtti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Varank Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Gökhan Çıra İdo Tatlıses Burak Sergen
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergio Perez Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa borsaları 'yön arayışıyla' karışık seyirle kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 20:02:53. #1.17#