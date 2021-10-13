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Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin güçlü kazançlarının, yatırımcıların küresel büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerini dengelemesiyle günü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin güçlü kazançlarının, yatırımcıların küresel büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerini dengelemesiyle günü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,7 artışla 460,39 puana çıktı. Stoxx 600 teknoloji sektörü indeksinin günü yüzde 2,57 değer kazanarak kapatması dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 değer kazanarak 7.141,82 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 artarak 15.249,38 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 yükselerek 6.597,38 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12 değer kaybederek 25.958,69 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.51 itibarıyla yüzde 0,41 artışla 1,158 seviyesinde bulunuyor.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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