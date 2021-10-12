Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi. - GİRİT

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ali Palabıyık Hamit Altıntop Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 12:52:23. #1.13#