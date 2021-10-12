Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu belirtildi. - GİRİT
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