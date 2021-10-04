Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğünde - Haberler
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğünde

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 6 ayın düşüğünde

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerle ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, ekonomik toparlanma sürecine yönelik endişelerle ekimde son 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, eylülde 19,6 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2,7 puanlık düşüşle 16,9 puana geriledi. Nisan 2021'den beri en düşük seviyesine inen endekse ilişkin beklenti, 18,6 puana gerilemesi yönündeydi.

Endeksin 5 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 9 puandan 8 puana inerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Mevcut Durum Endeksi ise 30,8 puandan 26,3 puana indi.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik toparlanma süreci aksamaya devam ediyor. Devam eden ivme kaybı, genellikle yılın bu zamanında başlayan sonbahar canlanmasına işaret etmiyor." ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 30 Eylül-2 Ekim'de 1.067 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 0,9 puanlık düşüşle 20 puana geriledi. Endeksin 3 aydır art arda düşüş göstermesi dikkati çekti.

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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