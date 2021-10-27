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Avro Bölgesi'nde şirket kredileri eylülde ivme kazandı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Avro Bölgesi'nde şirket kredileri eylülde ivme kazandı

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen krediler eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), eylül ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre eylülde finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 büyüdü. Söz konusu krediler ağustosta ise yüzde 1,5 artmıştı.

Hane halkına verilen krediler de 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarken, en geniş tanımlı para arzı M3 ise yüzde 7,4 büyüdü.

Öte yandan, ECB halen Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları ve büyük ölçekli tahvil alımları ile elverişli bir finansman ortamı sağlıyor.

Yarın gerçekleştirilecek ECB Para Politikası Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu ekonomik durumu da değerlendirecek.

Yarınki toplantıda ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmesi öngörülmezken, tahvil alım programlarının geleceğine yönelik yönlendirme ve kararlar takip edilecek. ECB'nin Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamındaki desteklerinin Mart 2022'de sona ermesi bekleniyor.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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