Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı - Haberler
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Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı

İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye, İspanya, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Avrasya Barışı (Eurasian Peace) 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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