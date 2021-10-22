AVM'LERDEN 56 BİN LİRALIK MONT ÇALAN HIRSIZLAR TUTUKLANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya ve çeşitli ilçelerdeki alışveriş merkezlerinden 56 bin lira değerinde 55 mont çaldıkları tespit Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı 2 kadın tutuklandı.

Manavgat'ta bir alışveriş merkezindeki mağazalardan kıyafet hırsızlığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin, çok sayıda suçtan sabıkası olan M.A. ile beraberindeki 2 kişi olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinin araştırması sonrası M.A. ve kamera kayıtlarından belirlenen Moğolistan uyruklu N.L. ve M.Z. adlı kadınlar yakalandı. Şüphelilerin, Antalya il merkezinde ve Alanya'da çok sayıda alışveriş merkezinde benzer şekilde hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kaldığı yerde ve araçlarında yapılan aramada, çalıntı oldukları belirlenen 56 bin lira değerinde 55 mont ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.L. ve M.Z. 'hırsızlık' suçundan tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.