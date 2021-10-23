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Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BAKIRKÖY'deki bir AVM'de cep telefonu çalan kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.

BAKIRKÖY'deki bir AVM'de cep telefonu çalan kişi önce kameraya sonra polise yakalandı.

Olay, 22 Eylül Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Bakırköy'deki AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.K., alışveriş yaptığı sırada montunun cebinde bulunan cep telefonunun çalındığını fark etti. B.K., durumu polise bildirdi. Olayın meydana geldiği alış veriş merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.O.'nun mağazaya arkasından girdiği B.K.'nin montunun cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştığını tespit etti. Polis çalışmaların devamında şüpheli O.O.'nun gidebileceği güzergahlar inceledi. O.O., güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak 18 Ekim'de gözaltına aldı. O.O.'nun 'Yankesicilik" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA

Son dakika: AVM'DE HIRSIZLIK KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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