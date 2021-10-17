Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde avcıların içinde bulunduğu kamyonet tıra arkadan çarparak, takla attı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde avcıların içinde bulunduğu kamyonet tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazada avcılar yaralanırken, kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyiği bulundu.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç.'nin yönetimindeki 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Ö. idaresindeki 34 CCJ 502 plakalı dorsesi olmayan tıra arkadan çarparak, takla attı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içinde bulunan İ.Ç. ve Ö.T., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Bur sırada kamyonetin bagajında ise avlanması yasak olan kızıl geyik olduğu görüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, kızıl geyiğe el koydu. İ.Ç. ve Ö.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

Başakşehir'de minibüsçü terörü: Çocukların oyun oynadığı alana daldı, çekim yapan gazetecileri tehdit etti

 Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Dere yatağına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

 Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı

Avcılar kaza yaptı, bagajdan avlanması yasak kızıl geyik çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Çelik Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı İbrahim Tatlıses
Spor Sergio Perez
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Emine Erdoğan Adnan Menderes Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcıların kamyoneti takla attı, bagajda avlanması yasak geyik bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 01:47:08. #1.13#