AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI - Haberler
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AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, avcıların bulunduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarparak takla attı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, avcıların bulunduğu kamyonet, TIR'a arkadan çarparak takla attı. Kazada 2 avcı, yaralanırken, bagajda ise avlanması yasak kızıl geyik olduğu görüldü. Avcılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İ.Ç.'nin kullandığı 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Öz yönetimindeki 34 CCJ 502 plakalı, dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın üzerine çıkan kamyonet, daha sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Bu sırada aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu gören jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbarla kaza yerine gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

Kaza anını anlatan sürücü Nihat Öz, kamyonetin yükselerek, kullandığı TIR'ın üzerine kadar çıktığını belirtip, Sağ şeritten normal bir şekilde geliyordum daha sonra bir gürültüyle savruldum ve sol aynamda kamyoneti gördüm. Sol taraftan vurup komple TIR'ın üzerine çıktı. Allah cana vermesin dedi.

AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI

AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI

AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI

AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI
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Haber: AVCILAR KAZA YAPTI, BAGAJDAN AVLANMASI YASAK KIZIL GEYİK ÇIKTI - Haberler
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