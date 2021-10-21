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Avcılar'daki trafik kazasında iki araç aynı gişede sıkıştı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Avcılar'daki trafik kazasında iki araç aynı gişede sıkıştı

Avcılar gişelerde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile hafriyat kamyonu aynı gişede sıkıştı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Avcılar gişelerde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi ile hafriyat kamyonu aynı gişede sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Başakşehir istikametinde seyreden 34 TDV 42 plakalı ticari taksinin şoförü ile hafriyat kamyonunun sürücüsü aynı gişeden geçmek isterken araçlar gişede sıkıştı.

Kaza nedeniyle taksideki Rus turist ve oğlu paniğe kapılırken, yolcular, olay yerine çağırılan bir başka ticari taksiyle gitmek istekleri yere götürüldü.

Araçlar olay yerinden kaldırılırken, kaza trafikte kısa süreli yoğunluğa neden oldu.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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