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Son dakika... Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... AVCILAR'da geçen cuma sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da geçen cuma sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İett otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Bariyerlerin otobüse saplandığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 62 yaşındaki Mehmet Kurt tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Avcılar yan yolda geçen cuma saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü yan yolda ilerlediği sırada sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması" dedi.Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Kurt (62) yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Kurt'un memleketi Edirne'de toprağa verildiği öğrenildi.


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