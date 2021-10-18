AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon kendiliğinden gürültü ile çöktü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 4 katlı binanın giriş katındaki balkon kendiliğinden gürültü ile çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bina olaydan sonra detaylı inceleme yapılmak üzere mühürlendi. İlçede son bir yılda kendiliğinden çöken balkon sayısı 6'ya yükseldi.

Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çöktü. Çöken balkonun demirlerinin büyük ölçüde korozyona uğradığı, dokunulduğunda kendiliğinden dağılacak hale gelmiş olması dikkat çekti. Olay sonrası Avcılar Belediyesi Şehircilik ve İmar Müdürlüğü ile zabıta ekipleri çöken balkonun bulunduğu binayı inceledi. Binanın risk durumunun detaylı incelenmesi için mühürlenmesine karar verildi. Binada oturanlar tahliye edilerek kapı zincirle kilitlendi. Binanın önündeki yol da bariyerlerle araç trafiğine kapatıldı.

1 YILDA 6'NCI BALKON

Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son bir yıl içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 6'ya yükseldi. Çöken diğer 5 balkon ise şunlar 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi.

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ

AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Megastar Seda Sayan Nihal Yalçın Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Ali Şansalan Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Tamer Karadağlı Yemek Tarifleri Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AVCILAR'DA YİNE BALKON ÇÖKTÜ; BİNA MÜHÜRLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 11:34:10. #1.17#