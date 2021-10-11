Avcılar'da vahşet

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da bir genç kadın boynundan bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam yaşandı. E-5 Haramidere bağlantı yolunda bir araç yangını ihbarı alan polis ekipleri ve itfaiye olay yerine sevk edildi. Yanan 34 KA 926 plakalı araç kısa sürede söndürülürken, aracın Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız (38) ve Nurettin Yıldız çiftine ait olduğu tespit edildi. Polis ekipleri çifte telefonla ulaşamayınca, aile yakınlarına haber verdi. Çiftin evine giden yakınları, kapıyı çaldı ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine polis gözetiminde kapı çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren polis, Esra Yıldız'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yıldız'ın boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gece 2 şahsın eve girdiğini belirledi. Esra Yıldız'ın, eşiyle birlikte otel işlettiği öğrenildi. Yıldız'ın eşi Nurettin Yıldız'a ise tüm çabalara rağmen ulaşılamadı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Çiftin komşusu Derya Puy, "Mahalleden komşumuz. Kendi hallerinde insanlardı. Sabah işe gidip akşam geliyorlardı. Çok da iyi bir insandı. Biz de haberi bu şekilde aldık. Evde boğazını kesmişler, Esenyurt'ta araçları yanmış. Böyle duyduk. İki kişi eve girmiş ve boğazını kesmişler" ifadelerini kullandı.

(Medeni Topaloğlu - Hakan Polat/İHA)