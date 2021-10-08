Avcılar'da uyuyan sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan adliyeye sevk edildi

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelerek yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra Esenyurt'taki bir yakınının evinde gizlenirken yakalanan Mehmet Yıldız (30), adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süredir arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız, kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri girdikten sonra yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi devam eden ve hayati tehlikesi devam eden Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

POLİS GİZLENDİĞİ EVDE YAKALADI