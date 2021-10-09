Avcılar'da takla atan otomobildeki iki kişi yaralandı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da takla atan otomobildeki iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Özgür G.'nin kullandığı 34 CJU 287 plakalı otomobil, D-100 karayolunda Topkapı istikameti yan yolda ilerlerken, henüz bilinmeyen nedenle kaldırımı aşarak yol kenarındaki otluk alana takla atıp devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Beyzanur T, yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.