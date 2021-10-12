Avcılar'da sokakta rastgele ateş açan şüpheli yakalandı - Haberler
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Avcılar'da sokakta rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da sokakta rastgele ateş açan şüpheli yakalandı

AVCILAR'da ruhsatsız tabancayla rastgele 3 el ateş eden şüpheli yakalanacağını anlayınca tabancayı yıktırılmak üzere boşaltılan binanın penceresine attı.

AVCILAR'da ruhsatsız tabancayla rastgele 3 el ateş eden şüpheli yakalanacağını anlayınca tabancayı yıktırılmak üzere boşaltılan binanın penceresine attı. Polis şüpheliyi gözaltına alırken, tabancaya el koydu.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişi yolda yürürken belinde tabancayla üç el ateş etti. Çevredekiler ne olduğunu anlamaya çalışırken bu sırada devriye gezen Asayiş Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler silah sesi üzerine kısa sürede geldi. Ateş açan kişi polislerin geldiğini görünce elindeki tabancayı kentsel dönüşüm kapsamında yıktırılmak üzere boşaltılan binanın birinci kat penceresinden içeri attı. Polis, şüpheliyi gözaltına alırken, tabancayı atıldığı evde buldu. Polisler tabancaya incelemek üzere el koydu, neden havaya ateş ettiği anlaşılamayan şüpheli Avcılar Polis Merkezi'ne götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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