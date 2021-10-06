Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden otomobil, Cihangir mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobilini durdurarak araçtan indi. Trafikte aynı yönde ilerleyen bazı sürücüler de araçlarından inerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Araçtaki yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürülürken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.