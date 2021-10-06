Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden otomobil, Cihangir mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, otomobilini durdurarak araçtan indi. Trafikte aynı yönde ilerleyen bazı sürücüler de araçlarından inerek yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Araçtaki yangın vatandaşlar tarafından kısa sürede söndürülürken, güzergahta bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

EĞİRDİR GÖLÜ'NDE KURUYAN ALANLARDA YAPILAŞMA SKANDALI

 Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

 Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcılar'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 19:39:05. #1.17#