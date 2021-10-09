Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu - Haberler | Güncel
Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Avcılar E5 Yanyol'da meydana geldi. Avcılar'dan Topkapı istikametine giden 34 CJU 287 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç refüje çıktı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada araç sürücüsü Özgür G. ile yanındaki Beyzanur T. yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.


Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Veysel Timdu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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