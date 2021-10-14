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Son dakika haber | Avcılar'da polisi silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Son dakika haber | Avcılar'da polisi silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika habere göre Avcılar'da denetim noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Avcılar'da denetim noktasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan ve bir polis memurunu silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Avcılar Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde dün akşam denetim yapan polis ekipleri şüpheli gördükleri bir aracı durdurmak istedi.  "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler, polislere ateş açıp, kaçtı. Açılan ateşle S. Ü. isimli polis memuru yaralandı. Şüphelilerden Ferhat K.(25) olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Araç içerisinde yanında olduğu tespit edilen Berat F.(27) ise Avcılar Asayiş Büro Amirliğine gelerek teslim oldu. Şüpheliler Ferhat K. ve Berat F. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haber | Avcılar'da polisi silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haber | Avcılar'da polisi silahla yaralayan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

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