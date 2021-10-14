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Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Avcılar'da polise silahlı saldırı anı kamerada

AVCILAR'da kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı.

AVCILAR'da kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalandı. Silahlı Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki denetim noktasında dün akşam polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatıldı. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.  Şüphelilerin kaçtığı araç bölgeye yakın bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, kimliği tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyete götürülerek sorgulamasına başlanırken, diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor. Öte yandan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.


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