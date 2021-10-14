AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da genel asayiş uygulaması sırasında oluşturulan denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan ve ateş açılması sonucu 1 polis memurunun yaralandığı olaydan sonra bulunan otomobilde kapsamlı inceleme yapıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da genel asayiş uygulaması sırasında oluşturulan denetim noktasında 'Dur' ihtarına uymayan ve ateş açılması sonucu 1 polis memurunun yaralandığı olaydan sonra bulunan otomobilde kapsamlı inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şüpheli ve otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, dün akşam saat 20.00 sıralarında 'Dur' ihtarında bulundukları siyah renkli 34 EFB 097 plakalı otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya başlarken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru sol bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla takip ve kapsamlı operasyon başlatılırken, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

OTOMOBİL AYNI BÖLGEDE BULUNDU

Polise ateş açarak kaçan saldırganların kullandığı otomobil aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde bulunurken, şüphelilerden biri de ekipler tarafından gizlendiği yerde yakalandı. Poliste suç kaydı bulunan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen otomobilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri projektör ışıklarının aydınlatıldığı sokakta detaylı inceleme yapıldı. Araçta bulunan tüm eşyalar tek tek indirilirken, şüpheli görülen bazı parçalar torbalara konuldu. Ayrıca otomobildeki kişilerin tespit edilebilmesi için araçta parmak izi çalışması yapıldı. Araç yaklaşık 3 saatlik inceleme ardından çekiciye yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüphelinin polisle birçok adli suçtan kaydı bulunduğu ifade edildi.

AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME

AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME

AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME

AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

 Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

 İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı

İstanbul, sabaha yangınla uyandı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Ali Babacan Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Burak Sergen
Spor Burak Elmas Caner Erkin
Tüm Haberler Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mimar Sinan Murat Kurum Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AVCILAR'DA POLİSE ATEŞ EDİLEN OTOMOBİLE DETAYLI İNCELEME - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:09:16. #1.13#