AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ - Haberler
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AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs duraklarının önündeki direğe çarptı.

AVCILAR'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil otobüs duraklarının önündeki direğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk devrilirken şans eseri o sırada durakta ve yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Hıdır Timur A. yönetimindeki 06 KB 0452 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi karşısındaki otobüs duraklarının önündeki aydınlatma direklerinden birisine çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direk devrildi. Bu sırada durakta bekleyen, yolda yürüyen kimse veya park eden araç bulunmaması olası faciayı önledi. Araç çekici ile götürülürken, kısmen kapanan yol da ulaşıma açıldı.

AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ

AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ

AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ

AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ

AVCILAR'DA OTOMOBİL OTOBÜS DURAKLARI ÖNÜNDEKİ DİREĞİ DEVİRDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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