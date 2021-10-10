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Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

Avcılar'da otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan genç, attığı tekmelerle otobüsün camını kırdı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan genç, attığı tekmelerle otobüsün camını kırdı. Vatandaşın davranışlarına sinirlenen otobüs şoförü ise duruma tepki gösterdi.

Olay, dün Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs şoförü otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı. O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki gösteren yolcu, tekmelerle ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü. Sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya "Geber ulan" diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

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Haber: Avcılar'da otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı - Haberler
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