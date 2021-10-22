Avcılar'da mermerlerin altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Avcılar'da mermerlerin altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Avcılar'da mermerlerin altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Avcılar'da, kamyon sürücüsü, bir dükkana taşıdığı mermerlerin üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, kamyon sürücüsü, bir dükkana taşıdığı mermerlerin üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Sinan Ç, kamyonuyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki dükkana mermer getirdi.

Kamyondaki mermerler dükkana taşınmaya başlandı. Bu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle mermerler Sinan Ç'nin üstüne devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sinan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Sinan Ç.'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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