Avcılar'da mermerlerin altında kalan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, kamyon sürücüsü, bir dükkana taşıdığı mermerlerin üstüne devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Sinan Ç, kamyonuyla Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki dükkana mermer getirdi.

Kamyondaki mermerler dükkana taşınmaya başlandı. Bu sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle mermerler Sinan Ç'nin üstüne devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sinan Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Sinan Ç.'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.