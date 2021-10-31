AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA - Haberler
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AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

Avcılar'da, Türk Kızılayı'nın 153'üncü yıldönümü nedeniyle gönüllülerin katılımı ile marşlı, konvoylu kutlama yapıldı.

Avcılar'da, Türk Kızılayı'nın 153'üncü yıldönümü nedeniyle gönüllülerin katılımı ile marşlı, konvoylu kutlama yapıldı.

Kızılay Haftası nedeniyle Avcılar Şube Başkanı Sabri Bakış'ın organize ettiği, Genç Kızılay üyelerinin de katıldığı kutlama etkinliği nedeniyle konvoy oluşturuldu. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eşlik ettiği Kızılay konvoyu için araçlar ve motosikletler bayrak ve flamalarla donatıldı. Kutlama kortejinin konvoyundan önce ellerinde Türk bayrağı bulunan gençler bir ağızdan Kızılay Marşı'nı okudu. Şube Başkanı Sabri Bakış, 153 yaşına giren Kızılay için düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Oluşturulan Kızılay konvoyu, Merkez, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nde tur attı.

AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

AVCILAR'DA KIZILAY'IN 153'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE MARŞLI KONVOYLU KUTLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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