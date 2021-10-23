Avcılar'da kamyonun açılan kasa kapağı yayaya çarptı

AVCILAR'da hareket halindeki kamyonun kasasının arka kapağı açılarak yoldaki yayanın yüzüne çarptı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 34 ZG 2922 plakalı kamyon kasasının arka kapağı birden açılarak, kaldırımda yürüyen İran uyruklu olduğu belirtilen yayanın yüzüne çarptı. İran uyruklu kişi kanlar içinde yere yığılırken, sallanan kapak ile bir süre ilerleyen kamyon şoförü uyarı ve sesler üzerine aracını durdurdu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kapağın kapanmasını sağlayan kancanın yerinde olmadığı halde sürücünün kamyonu kullandığı iddia edilirken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.