Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi - Haberler
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Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi

Avcılar'da aşık olduğu kadını, yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da aşık olduğu kadını, yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Y., adliyeye sevk edildi.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'yi (42) aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi'nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

Kimyasalla kadını yakan saplantılı aşık gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.'nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete işlemleri tamamlanan zanlı, bu sabah adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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