Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı - Haberler
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Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı Avcılar'da aşık olduğu 42 yaşındaki kadını, gece saatlerinde yüzüne kimyasal madde dökerek kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da aşık olduğu 42 yaşındaki kadını, gece saatlerinde yüzüne kimyasal madde dökerek kaçan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Avcılar Merkez Mahallesi Katip Ahmet Sokak'taki 4 katlı binada 5 Ekim Salı günü yaşanan olayda, Mehmet Y. isimli şahıs, saplantılı bir şekilde aşık olduğu bir eğlence mekanında çalışan Yasemin Uzunçelebi'den aşkına karşılık bulamayınca tehdit etmiş, daha sonrada kadının evine gece saatlerinde gizlice girerek kimyasal madde döküp kaçmıştı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık bölümüne kaldırılan Yasemin Uzunçelebi'nin gözünü kaybettiği ve yüzünün bir bölümündeki yanıkların kemiğe kadar eridiği tespit edilmişti.

Kimyasalla kadını yakan saplantılı aşık gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Avcılar Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, şahsın kimliğini belirleyerek teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet Y.'nin emniyette 16 farklı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Mehmet Y.'yi Esenyurt Talatpaşa Mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelenin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı

Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık yakalandı - Haberler
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