Avcılar'da "İşçi Festivali" düzenlendi
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel
Avcılar Belediyesinde çalışanlar "İşçi Festivali"nde eğlendi.
AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar Belediyesinde çalışanlar "İşçi Festivali"nde eğlendi.
Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çalışanlar, müzik eşliğinde eğlenirken, çocuklara hediyeler dağıtıldı.
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Çalışma arkadaşlarımız, işçiler bizim için değerli. Biz çalışma arkadaşlarımız ile beraber hizmet veriyoruz. Bu nedenle de belki ülkemizdeki ilklerden birini gerçekleştirdik. Böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Son Dakika Haberleri