Avcılar'da iş yeri yangını

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (Habermetre) - Saat 07: 40 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekme, Başakşehir, Şişli ve Bağcılar itfaiye ekiplerimiz ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekiplerimiz yangına 26 araç ve 76 personel ile müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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