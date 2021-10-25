Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

AVCILAR'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

AVCILAR'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 karayolundaki yoğun trafikten kaçmak isteyenlerin tercih ettiği Sarızeybek Caddesi'nde meydana geldi. 34 HG 8288 ile 34 AGH 43 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden birisinin yaralandığı kazada çarpışmanın şiddeti ile bir otomobil refüjün üzerine çıktı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik büyük ölçüde kilitlenirken, bazı sürücüler ters yönde ilerlemeye gitti. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Avcılar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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