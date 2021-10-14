Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Haberler
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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Haber: Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2) - Haberler
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