Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın - Haberler
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Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın Kadın işçiler yanan iş yerlerini gözyaşları içerisinde izledi Alevler içinde kalan tekstil malzemeleri işçiler tarafından taşındı Yangın drone ile görüntülendi Avcılar'da tekstil atıklarının toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde çıkan yangına...

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da Geri Dönüşüm merkezinde büyük yangın

Kadın işçiler yanan iş yerlerini gözyaşları içerisinde izledi

Alevler içinde kalan tekstil malzemeleri işçiler tarafından taşındı

Yangın drone ile görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da tekstil atıklarının toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İşçiler tekstil malzemelerini alevler içerisinden taşırken bazı kadın işçilerin ise adeta küle dönen işyerlerinin ardından göz yaşlarını tutamadıkları görüldü.

Yangın sabah saat 07.30 sıralarında Firüzköy Mahallesi'nde bulunan tekstil malzemelerinin toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerinde bulunan işyerindeki yangına uzun süre müdahale etti. Yaklaşık 2 saatin ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.

İşçiler seferber oldu

İçeride yanmaya devam eden kumaşların bir kısmı ise işçiler tarafından tahliye edildi. İşçiler torbalar içerisindeki tekstil malzemelerini alevler içerisinden kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında kadın işçiler ise yanan fabrikalarını gözyaşları içinde izledi. Yangın drone ile havadan da görüntülendi.

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın

Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın
İhlas Haber Ajansı / Murat Delice - Son Dakika Haberleri
Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa: Avcılar'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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Haber: Son dakika! Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde büyük yangın - Haberler
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