Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada "Dur" ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahısların otomobil ile kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada

"Dur" ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu

İSTANBUL - Avcılar'da uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli şahısların otomobil ile kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda bir polis memuru bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliler ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istemişti. Dur, ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler ise polise ateş açarak kaçmaya başlamışlardı. Kaçan şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu bir polis memuru sol bacağından vurularak yaralanmıştı.

Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüpheliler, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede yaptıkları çalışma sonucu yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Şahısların kaçış anı güvenlik kamerasında

Polis ekiplerinden otomobil ile kaçan şüphelilerin o anları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelilerin, caddeye hızla girdikleri görülüyor. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler geri gelerek kaçmaya çalışıyor. Kaçan şüphelileri etkisiz hale getirmek isteyen polis ekipleri, otomobili durdurmaya çalışıyor. Şüpheliler, daha sonra tekrar kaçmaya başlıyor.

Avcılar'da Dur ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada

Avcılar'da Dur ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada

Avcılar'da Dur ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada

Avcılar'da
İhlas Haber Ajansı / Erdal Can İçelli - Son Dakika Haberleri
Eski eşinin kocasına çarpıp otomobilin altında metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

Eski eşinin kocasına çarpıp otomobilin altında metrelerce sürükledi! Üstelik ardına bile bakmadan kaçtı

 Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi

Eski eşinin kocasına otomobil ile çarparak 450 metre sürükledi

 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden kan donduran itiraflar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Fuat Oktay Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mustafa Keser Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil Ali Koç
Spor Cristiano Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcılar'da 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin kaçış anı kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 20:46:53. #1.17#