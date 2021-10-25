Son dakika gündem: Avcılar'da çıkan yangına kaçak elektrik kullanımı yol açtı iddiası

AVCILAR'da bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bina sakinleri, yangının elektrikleri kesilen yabancı uyruklu bir ailenin sürekli kaçak bağlantı yapmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada başladı. Binanın girişindeki elektrik sayaçlarından yükselen duman ve alevler için itfaiyeden yardım istendi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Binadaki daireleri tek tek dolaşan itfaiye erleri, dumandan etkilenen olup olmadığını araştırdı.

KAÇAK ELEKTRİK İDDİASI