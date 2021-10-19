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Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da boşaltılan binada yangın

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binanın giriş katında madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangını itfaiye söndürdü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilen binanın giriş katında madde bağımlıları tarafından çıkarıldığı öne sürülen yangını itfaiye söndürdü.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki Balıkçılar Sokak'ta birkaç hafta önce boşaltılan 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Duman çıktığını gören çevredekiler itfaiyeyi aradı. Kısa sürede çıkartılan ekip mutfak dolaplarının alevli biçimde yandığını görünce hemen müdahale etti. Çevrede oturanlara da dumandan etkilenmemeleri için pencerelerini kapatmaları önerildi. Yangın itfaiyenin çabası ile büyümeden ve bitişiğindeki binaya sıçramadan söndürüldü. Hemen yakında oturan Abdülkadir Arslan, yangını binaya girip çıkan kimliği belirsiz madde bağımlılarının çıkardığını düşündüklerini, Avcılar genelinde benzer durumdaki çok sayıda binanın fazla bekletilmeden yıkılması gerektiğini söyledi.


Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Avcılar'da boşaltılan binada yangın

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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